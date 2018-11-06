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الأمير تشارلز يلغى زيارة لمدينة نيجيرية بعد تهديدات أمنية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:11 ص
الأمير تشارلز يلغى زيارة لمدينة نيجيرية بعد تهديدات أمنية الأمير تشارلز
كتبت - سالى حسام
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لغى الأمير تشارلز زيارة كانت مقررة لمدينة نيجيرية بناء على تحذير من وزارة الخارجية البريطانية.
 
وبحسب صحيفة "التليجراف"، فأن ولى العهد البريطانى كان يفترض أن يزور مدينة "جوس" النيجيرية، إلا أن الاشتباكات العنيفة فى البلاد دعت وزارة الخارجية البريطانية لتوجيه نصيحة بعدم القيام بالرحلة.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمير تشارلز كان يقوم بجولة فى غرب أفريقيا وكانت المحطة الأخيرة على جدول الرحلة هى المدينة النيجيرية.
 
وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية، إن المخاوف الأمنية وترتيبات الزيارة كانت السبب وراء نصيحة إلغاء الزيارة.
 
فيما قالت مصادر للصحيفة، إنه كانت هناك تهديدات أمنية للأمير تشارلز لم يتم الكشف عنها تحديدا، لكن الأمير تشارلز أبدى الضيق من عدم تمكنه من القيام بالزيارة حيث كان يريد إتمام جولته بكل محطاتها، الأمر الذى جعل كل الفعاليات الخاصة بالزيارة يتم نقلها لمدينة أبوجا.
 
ومن المعروف أن المدينة النيجيرية شهدت اشتباكات الأسبوع الماضى بين قوات الأمن ومتظاهرين تم فيها إطلاق أعيرة نارية وطلقات الغاز المسيل للدموع. 

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