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الأمن الفيدرالى الروسى يعتقل خلية إرهابية فى تتارستان

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:45 م
الأمن الفيدرالى الروسى يعتقل خلية إرهابية فى تتارستان الشرطة الروسية ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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ذكرت مديرية جهاز الأمن الفيدرالى الروسى أن الجهاز الأمنى فى تتارستان اعتقل زعماء محتملين لخلايا تابعة للمنظمة الإرهابية الدولية (حزب التحرير الإسلامى) المحضور فى روسيا، وذلك بالتعاون مع وحدات وزارة الداخلية والحرس الوطنى الروسي.

وأوضحت المديرية- فى بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتقالهم خلال عملية خاصة أجريت فى منطقتى (أزناكوفسك وبوجولمين) بالجمهورية، حيث عثر فى مكان إقامتهم على كمية كبيرة من المواد الدعائية لحزب التحرير الإسلامى ووثائق تحتوى على تعليمات من المنسقين الأجانب، وتقارير حول العمل المنجز وكذلك الاتصالات ووسائط الإعلام الإلكترونية التى يستخدمها المعتقلون فى القيام بأنشطة إرهابية.

ووفقا لجهاز الأمن الفيدرالى، قام المعتقلون، بناء على توجيهات منسقين أجانب، بأنشطة معارضة للدستور على الأراضى الروسية، كما قاموا بعمل يهدف لإنشاء هيكل شبكة مغلقة فى روسيا تم من خلالها إنجاز مهام لتجديد التشكيلات العسكرية للمنظمات الإرهابية العاملة على أراضى دول الشرق الأوسط.

يشار إلى أن حزب التحرير يعتبر تنظيما إرهابيا فى عدد من البلدان، حيث أن نشاطه فى روسيا محظور بموجب قرار المحكمة العليا الروسية منذ عام 2003.

 


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