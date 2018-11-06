اصطدام مركبين فى مجرى نهر النيل بإسنا دون مصابين وتسير الحركة بصورة طبيعية

الأقصر – أحمد مرعى

شهد مجرى نهر النيل المواجهة لقرية النجوع بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، اصطدام مركبين عائمين ببعضما إثر خطأ أحد قائدى المركبين، دون إصابات بين السائحين.

انتقلت على الفور مراكب الإنقاذ النهرى ورجال شرطة السياحة والآثار والعائمات السياحية وقيادات مدينة إسنا لموقع الحادث.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بشرطة السياحة والآثار إسنا، إخطار يفيد بوقوع تصادم بين مركبين فى مجرى نهر النيل بمواجهة قرية النجوع، وهما مركب "ص.ن" ومركب "ل" التى يوجد بها تلفيات بسيطة بالواجهة نتيجة خطأ أحدى قائدى المركبين، وتم على الفور التدخل ونقل إحدى المراكب لمرسى مدينة إسنا، والثانية تم تسيير الرحلة فيها بصورة طبيعية تماماً.