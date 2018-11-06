اسبانيا : مقتل 13 مهاجرا افريقياً وإنقاذ 80 آخرين قبالة ساحل مليلية

أ ف ب

أعلنت السلطات الاسبانية الإثنين أن 13 مهاجرا افريقياً لقوا مصرعهم وتم إنقاذ 80 آخرين خلال محاولتهم الوصول إلى إسبانيا في قاربين انطلقا من ساحل شمال إفريقيا.

وتحاول أعداد متزايدة من المهاجرين دخول إسبانيا عن طريق البحر أو العبور إلى سبتة ومليلية في المغرب، وهما آخر جيبين "أوروبيين" في افريقيا.

وقال وفد الحكومة الاسبانية في مليلية في بيان "استعاد خفر السواحل قاربين كانا في طريقهما نحو شبه الجزيرة وعلى متنهما 93 شخصا توفي 13 منهم لسوء الحظ".

وأضاف أن 9 من القتلى وجميعهم من الرجال تم انتشالهم من البحر، وفشلت جهود الصليب الأحمر في استعادة جثامين أربعة آخرين.

وأشار الى انه تم العثور على القاربين على بعد 20 ميلا 32 كيلومترا قبالة ساحل مليلية، دون اعطاء تفاصيل عن الحالة التي كانا عليها.

ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة فقد وصل 47,000 مهاجراً بحراً الى إسبانيا منذ بداية العام، كما توفي أو اختفى 564 مهاجراً آخر أثناء رحلات العبور بواسطة سفن مكتظة أو غير صالحة للإبحار.