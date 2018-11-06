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احترس السيارة ترجع إلى الخلف.. امرأة تهشم متجرا وتطيح بشخص والسر "المخدرات"

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 06:45 م
احترس السيارة ترجع إلى الخلف.. امرأة تهشم متجرا وتطيح بشخص والسر "المخدرات" السيارة اثناء رجوعها إلى الخلف بسرعة
كتبت - هبة مكى
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فيديو مروع يخطف الأنفاس ظهرت فيه سيارة تقودها امرأة من ولاية ميشيجن الأمريكية وهى تسير بسيارتها للخلف بسرعة كبيرة لتقوم بتهشيم الواجهة الزجاجية لأحد المتاجر، وتأخذ فى طريقها أحد رجال توصيل الطلبات لتقذفه بعيداً بسيارتها.
 
الحادث الذى وقع الأسبوع الماضى فى أحد متاجر منطقة موسكيجون هايتس أسفر عن تهشيم الأبواب الزجاجية للمتجر بالكامل وتركت الرجل الذى لم يستطع التحرك بسرعة كافية من طريق السيارة يعانى من كسر فى مفصل الورك والساق.
 
فيديو يوضع السيارة اثناء دخولها المتجر وتهشمه (3)
فيديو يوضع السيارة اثناء دخولها المتجر وتهشيمه 

فيديو يوضع السيارة اثناء دخولها المتجر وتهشمه (4)
فيديو يوضع السيارة اثناء دخولها المتجر وتهشيمه 
 
ويظهر فى الفيديو المرأة التى تدعى سامانثا لين باكستر وتبلغ من العمر 38 عاما وهى تنزل من سيارتها بعد الاصطدام وهى تحاول الهرب قبل أن يتم القبض عليها فيما بعد ليتبين قيادتها تحت تأثير المخدرات.
 
 
ووفقًا لرئيس شرطة موسكيجون هايتس جوزيف توماس، أن المرأة كانت تحاول إيقاف سيارتها أثناء رجوعها للخلف، لكن دون قصد وضعت قدمها على دواسة البنزين عندما وقع الحادث وسارت بسرعة 60 أو 70 ميلاً فى الساعة الاتجاه المعاكس"، وتم وضعها فى الحجز بكفالة قدرها 100 ألف دولار واتهامها بالقيادة تحت تأثير مواد مخدرة وإصابة شخص وتنتظر المحاكمة فى 21 نوفمبر الحالى.
 
سامنثا باكستر
سامنثا باكستر
وهذه لم تكن المرة الأولى التى تدخل فيها سامنثا الحبس، فلم يمر شهراً واحداً على خروجها فى 3 أكتوبر بعد أن قضت وقتاً بالسجن للعبث بجهاز مراقبة إلكترونى بالإضافة إلى مقاومة وعرقلة ضابط شرطة، والسرقة، وحيازة الكوكايين والهروب أثناء انتظار المحاكمة وفقاً لما جاء بموقع "دايلى ميل".
 
فيديو يوضع السيارة اثناء دخولها المتجر وتهشمه (1)
فيديو يوضع السيارة اثناء دخولها المتجر وتهشيمه 
 

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سيارة ترجع إلى الخلف

قيادة سيارة

اليوم السابع بلس

ولاية ميشيجن

امرأة تهشم متجر




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