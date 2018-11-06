video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيفانكا ترامب توسع استثماراتها فى الصين رغم الحرب التجارية بين البدين

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:50 ص
إيفانكا ترامب توسع استثماراتها فى الصين رغم الحرب التجارية بين البدين إيفانكا
كتبت - سالى حسام
إضافة تعليق
ذكرت صحيفة "ديلى ميل" أن إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكى تحاول توسيع عملها فى الصين عبر الحصول على 16 علامة تجارية، رغم أنها كانت أغلقت مصانعها فى الصين فى وقت سابق للتركيز على عملها فى البيت الأبيض.
 
وقالت الصحيفة إن إيفانكا دخلت فى صفقات متنوعة بينها بيوت رعاية وتغليفات للنقانق وحتى ماكينات التصويت الانتخابية، الأمر الذى يثير مخاوف تصاعد اتهامات تضارب المصالح كون والدها الرئيس الأمريكى فى حالة حرب تجارية مع الصين.
 
وأشارت الصحيفة أيضا إلى تغريدة من الإعلامية كاثرين رامبل المعارضة لترامب والتى قالت "بعد أيام من اتهام ترامب للصين بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية، تأتى الصين وتعطى إيفانكا علامة تجارية لشراء ماكينات التصويت.. هذا يلخص أحداث 2018".
 
وقالت لجنة "مواطنون من أجل المسئولية والأخلاق فى واشنطن" إن إيفانكا احتفظت بعلامات تجارية وصفقات فى الخارج، بينما هى مستمرة فى عملها كمستشارة فى البيت الأبيض، ولذا فإن الرأى العام يتساءل إن كان ترامب اتخذ قرارات فى السياسة الخارجية لصالح أعمال عائلته أم لا.
 
ويأتى ذلك بعد أيام قليلة من إعلان ترامب عن تحسن العلاقات فجأة مع الصين بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الصينى متوقعا بأن حرب التجارة سوف تنتهى باتفاق فى نهاية الشهر الجارى عند اللقاء بين الرئيسين فى قمة مجموعة العشرين.                                                                                                                      

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى عيد ميلادها الـ37.. كتب إيفانكا ترامب نصائح للنساء وترويج لعائلتها

إيفانكا ترامب: تحقيق أمريكا كامل إمكاناتها رهين بتمكين المرأة اقتصاديا

إيفانكا

ترامب

الصين

الحرب التجارية

الانتخابات الامريكية




لا تفوتك
بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة