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إنقطاع مياه الشرب يومين عن غرب الإسكندرية وحتى قرى الساحل الشمالى

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 07:35 م
إنقطاع مياه الشرب يومين عن غرب الإسكندرية وحتى قرى الساحل الشمالى انقطاع المياه
الإسكندرية ـ جاكلين منير
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أعلنت شركة مياه الإسكندرية، عن إنقطاع المياة فى بعض المناطق غرب الإسكندرية، وذلك نتيجة لاعمال تخص شركة الكهرباء، حيث سيتم إنقطاع التيار الكهربائى عن محطات مياه الكيلو40 ومحطة مياه مريوط و محطة مياه الزهور، وذلك يوم الخميش 8 نوفمبر من الساعة 6 ص وحتى الساعة 1 ظهرا ولمدة 7 ساعات، فيما سيتم إنقطاع الكهرباء أيضا يوم السبت 10 نوفمبر لمدة 5 ساعات من الساعة 6 ص وحتى الساعة 11 ظهرا مما يؤدى إلى انقطاع المياه عن المناطق المحيطة.

 

وأشار بيان صادر من شركة مياه الاسكندرية أن المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هى ( النهضة ، عبد القادر ، البتروكيماويات ، الكرنك و ابو سمبل ، المنطقة الحرة ـ الكينج، الهوارية، ابودومة ، الناصرية ، قرى مريوط بالكامل ، قرى بنجر السكر ، قرى شمال التحرير ، قرى العشرة الاف ، قرى البستان ، المهدية، قرى رأٍ الترعة، بهيج، مدينة برج العرب الجديدة والقديمة ، الغربينايات ، قرى الساحل الشمالى من الكيلو 34 حتى مدينة الحمام ومارينا).

 

 

 


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