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إصابة فلسطينية بعد محاولة طعن جندى فى الضفة الغربية المحتلة

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 02:19 م
إصابة فلسطينية بعد محاولة طعن جندى فى الضفة الغربية المحتلة قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ف ب
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أطلق عناصر من شرطة حرس الحدود الاسرائيلى النار على فلسطينية وأصابوها بجروح بعدما حاولت طعن جندى إسرائيلى بالقرب من مستوطنة كفار ادوميم فى الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت متحدثة باسم الشرطة.

وقالت المتحدثة "قام عناصر شرطة الحدود الإسرائيلية بإطلاق النار على إرهابية وشل حركتها بعد أن حاولت طعن أحد العناصر بالقرب من محطة وقود كفار أدوميم". وتقع مستوطنة كفار أدوميم شرق مدينة القدس على الطريق بين مدينة القدس وأريحا.

وأضافت المتحدثة "إن الفلسطينية المشتبه بها حاولت البقاء فى محل لبيع الفلافل يملكه إسرائيلى وقام صاحب المحل بطردها ولكنها رفضت الرحيل فقام بالاتصال بالشرطة".

وذكرت المتحدثة أن الفلسطينية غادرت المكان بعد ذلك، فقام عناصر الشرطة بتفتيش المنطقة ولما عثروا عليها على بعد نحو 200 متر من محطة الوقود، "طلبوا منها التوقف، لكنها ركضت نحوهم وشهرت مقصا وصرخت باللغة العربية".

وقام شرطى بإطلاق النار عليها، بحسب المصدر الذى أشار إلى أن إصابتها متوسطة. وتبلغ الفلسطينية المصابة من العمر 37عاما، وهى من سكان مدينة يطا جنوب مدينة الخليل.

 

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