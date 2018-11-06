إسرائيل تهدد بقصف منظومة صواريخ S-300 الروسية فى سوريا

كتب - محمود محيى

هدد وزير شئون القدس المحتلة الإسرائيلى، زئيف إلكين، باستهداف منصات منظومة الصواريخ الروسية من طراز "S-300" فى سوريا.

وفى تصريحات لإلكين لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الثلاثاء، نقلتها هيئة البث الإسرائيلية، إنه بإمكان إسرائيل استهداف منظومة "S-300" المنصوبة فى سوريا إذا أرادت ذلك.

وأضاف الوزير الإسرائيلى: "إذا أصابت المنظومة الروسية طائراتنا العسكرية أو التجارية، فسنهاجمها، وممكن أن يتأذى أفراد الجيش الروسى من ذلك".

وأعرب إلكين عن أمله بألا يتدخل الخبراء الروس لحماية تلك المنظومة إذا اضطرت إسرائيل إلى مهاجمتها.