إسرائيل تشيد أضخم مجمع اتصالات لحروب "السايبر" بالنقب

كتب - محمود محيى

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، عن بناء أكبر مجمع اتصالات وتكنولوجيا معلومات فى منطقة النقب بجنوب إسرائيل، حيث وقع مدير عام الوزارة اللواء أودي أدام، على اتفاق مع شركة البناء والإسكان "أفريكا يسرائيل" الإسرائيلية لبناء المجمع الضخم.

ويضم المجمع الجديد قواعد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسيكون تابعا للجيش الإسرائيلى، حيث من المقرر أن يكون قاعدة لوحدات حروب "السايبر".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن المجمع الجديد سيتم بناؤه بالقرب من جامعة "بن جوريون" في مدينة بئر السبع، حيث ستصل مساحته إلى 180 ألف متر، بتكلفة أكثر من 7 مليار شيكل.

واضافت الصحيفة العبرية أن المجمع الجديد سيعمل به أكثر من 5 آلاف جندي وضابط من الوحدات المختلفة التابعة لسلاح الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك وحدات السايبر والحرب الإلكترونية.

وسيتم الشروع ببناء المجمع بدءا من شهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر الانتهاء منه عام 2023 .