إسبانيا: الاتحاد الأوروبى ملتزم بالحفاظ على الصفقة النووية مع إيران

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أكد وزير الخارجية الإسبانى جوزيب بوريل اليوم الثلاثاء، أن دول الاتحاد الأوروبى وإسبانيا تصر على الحفاظ على خطة العمل المشتركة الشاملة حول إيران، ولا تقبل الإنذارات الأمريكية.

وقال بوريل - فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسى سيرجى لافروف أوردته وكالة أنباء (سبوتينك) الروسية - "نحن لا نقبل الإنذارات من أحد ما، بما فى ذلك الولايات المتحدة، إسبانيا تعارض الانسحاب من الاتفاقية، والاتحاد الأوروبى يصر على بقاء هذه الاتفاقية سارية المفعول".

وأشار الوزير الإسبانى إلى أن إيران تنفذ شروط الاتفاقية، ولا توجد لدى الولايات المتحدة أسباب لفسخها.

وفى هذا الصدد، أفاد المتحدث الرسمى للمجلس التنفيذى للاتحاد الأوروبى مارجاريتيس سخيناس، فى وقت سابق اليوم، بأن الاتحاد الأوروبى لا يرى ضرورة لإدخال تعديلات على الصفقة النووية مع إيران بل ويبقى ملتزما بتطبيقها.