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إخلاء سبيل ربة منزل اتهمها زوجها بالزنا فى الشروق

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 01:49 م
إخلاء سبيل ربة منزل اتهمها زوجها بالزنا فى الشروق محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة الشروق، بإخلاء سبيل "ربة منزل"، اتهمها زوجها بارتكاب واقعة الزنا، لعدم كفاية الأدلة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم بينه وبين زوجته خلافات زوجية، وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية بأن الزوجة تتمتع بأخلاق حسنة، ولا يوجد عليها أى غبار.

 

ترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة الشروق، بلاغا من " م.ح " عامل، يتهم فيه زوجته " ع.أ " بارتكاب واقعة الزنا، مبررا وجود محادثات بينها وبين آخر على مواقع التواصل الاجتماعى، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 


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