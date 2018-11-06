إخلاء سبيل ربة منزل اتهمها زوجها بالزنا فى الشروق

أمرت نيابة الشروق، بإخلاء سبيل "ربة منزل"، اتهمها زوجها بارتكاب واقعة الزنا، لعدم كفاية الأدلة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم بينه وبين زوجته خلافات زوجية، وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية بأن الزوجة تتمتع بأخلاق حسنة، ولا يوجد عليها أى غبار.

ترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة الشروق، بلاغا من " م.ح " عامل، يتهم فيه زوجته " ع.أ " بارتكاب واقعة الزنا، مبررا وجود محادثات بينها وبين آخر على مواقع التواصل الاجتماعى، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.