إحالة قاتل زميله بشبرا الخيمة لرفضه ممارسة الشذوذ معه للمفتى

كتبت نيفين طه

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات وعضوية المستشارين أشرف جمال الدين ومحمد فريد عبد العزيز وأحمد عبد الله، بإحالة أوراق عاطل لفضيلة المفتى لتصديق على حكم الإعدام لقيامه بقتل زميله فى شبرا الخيمة وأشعل فيه النيران بسبب رفض المجنى عليه ممارسة الشذوذ معه وقيام المتهم بتصويره عاريا وتهديده بنشر الصور على فيس بوك.







تعود احداث الواقعة بتلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا من العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة داخل شقة بشبرا الخيمة بها حروق فى أنحاء الجسد.



و انتقل المقدم أحمد عصر رئيس مباحث القسم وبمناظرة الجثة تبين أن بها عدة إصابات وطعنات وحروق فى أنحاء الجسم وهى لشاب يدعى أحمد.أ 38 سنه وتم نقلها إلى مستشفى ناصر العام وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل زميل المجنى عليه تربطه به علاقة صداقة ويقومان بممارسة الشذوذ معا أن المتهم قام فى إحدى المرات بتصوير المجنى عليه وهما يمارسان الشذوذ وظل يهدده بأن يستمر معه فى العلاقة الشاذة مقابل عدم نشر الصور على فيس بوك.



وعندما رفض المجنى عليه الاستمرار فى ممارسة الشذوذ نشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بآلة حادة وقام بإشعال النيران فى الجثة، وتمكن الأهالى من إطفاء النيران ونقل الجثة إلى المستشفى وألقى القبض على المتهم ويدعى كريم ع 19 سنة، عاطل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه وتقديمه للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.