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أمين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يبحث أفاق تعزيز التعاون مع أوكرانيا

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 04:34 م
أمين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يبحث أفاق تعزيز التعاون مع أوكرانيا السفير محمد الربيع - الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
أ ش أ
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دعا السفير محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إلى إنشاء بنك عربى للبيانات والمعلومات، وضرورة تعزيز أفاق التعاون، ووضع خريطة استثمارية للتعاون بين الدول العربية وأوكرانيا، مشيرا إلى أن هناك أربع شركات عربية تتعاون حاليا مع أوكرانيا فى العديد من المجالات.

 

وأضاف الربيع، خلال استقباله اليوم الثلاثاء، للسفير الأوكرانى بالقاهرة، هينادى لاتى - حيث بحث الجانبان إمكانيات التعاون بين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وأوكرانيا فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية - أن "طريق الحرير" سيمثل نافذة للتعاون، وإقامة المشروعات المشتركة بين الدول العربية، والدول المنضوية ضمن هذا المشروع.

 

وأكد أن التبادل التجارى بين مصر وأوكرانيا شهد تطورا ملحوظا، حيث ارتفع من مائة ألف دولار إلى مليارى دولار، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين أوكرانيا ومصر، والدول العربية، خاصة فيما يتعلق بصادرات الحديد والمنتجات فى مجال البناء والتشييد.

 

ومن جانبه، أوضح عضو الوفد الأوكرانى، صالح ظاهر، بأن الحكومات هى الداعم الرئيسى لتشجيع التعاون فى الأنشطة التجارية والاستثمارية، داعيا إلى اقامة مؤتمر لتشجيع الاستثمارات المشتركة بين أوكرانيا والدول العربية.

 

ومن جهته، أوضح الدكتور أحمد آل سويدين، رئيس الاتحاد العربى للتطوير والاستثمار العقارى، أن الاتحاد يشارك حاليا فى أعمال إعادة البناء والإعمار فى عدد من الدول العربية التى تعرضت لأعمال تخريب وإرهاب، فيما دعا الشيخ عدنان الخالدى، نائب رئيس الاتحاد إلى انشاء مجلس اقتصادى عربى من خلال مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتطوير العلاقات الاقتصادية العربية.


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