أمطار غزيرة وعواصف بكفر الشيخ.. وتوقف حركة الصيد بسبب الطقس

كفر الشيخ – محمد سليمان

هطلت أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة، مساء اليوم الثلاثاء، على عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وشهدت مدينتى البرلس وبلطيم، ومنطقة شمال محافظة كفر الشيخ، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، ما تسبب فى تجمع مياه الأمطار فى شوارع المدينتين، وعدد من الطرق الرئيسة.

كما توقفت حركة الصيد ببحيرة البرلس وبميناء الصيد، وبالقرى المطلة على البحر المتوسط وبنهر النيل التابعة لمركز مطوبس ورست المراكب على جوانبى شواطئ تلك القرى وببحيرة البرلس وبميناء الصيد، كما تأثرت حركة سير السيارات والشاحنات على الطرق الرئيسية بالمحافظة وخاصة على الطريق الدولى الساحلى الواصل بين عدد من المحافظات مرورًا بكفر الشيخ، وكذلك روافد الطريق الدولى الساحلى " بلطيم كفر الشيخ، وبلطيم المحلة "، وقلل السائقون من السرعة تجنبًا لوقوع حوادث على الطرق.

وعلى جانب أخر كلف الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بسرعة التعامل مع مياه الأمطار بنزح المياه من الشوارع وتسليك البلاعات، وإزالة العوائق أمأمن السيارات المارة داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية.