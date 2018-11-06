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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-11-2018 فى مصر

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:13 ص
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-11-2018 فى مصر ذهب - أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 6-11-2018 بقيمة جنيه واحد ليسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارا ومبيعا فى سوق الصاغة بمصر حوالى 615 جنيها للجرام.
 
 

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18: 627 جنيها

عيار 21: 615 جنيها

عيار 24: 703 جنيهات

الجنيه الذهب: 4920 جنيها
 
الأوقية: 1233 دولارا
 
 
 
أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب، ويوجد مؤثر آخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرية سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.
 
 
"اليوم السابع" يحرص على تقديم خدمة أسعار الذهب يوميا وبتحديث فورى للأسعار فى السوق المحلية مصحوبا بسعر كل الأعيرة التى يتم عليها تداول فى السوق.
 
 
أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت بقيم تتراوح بين جنيه واحد إلى جنيهين من محافظة إلى أخرى، وهو اختلاف غير مؤثر على السعر النهائى للذهب.

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