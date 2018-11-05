42 دولة تختار محمد أبو العينين للفوز بجائزة نوبل المتوسط الحاصل عليها نجيب محفوظ

فاز رجل الأعمال المصرى «محمد أبو العينين» الرئيس الشرفى للجمعية البرلمانية المتوسطية، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، بجائزة الاقتصاد والدبلوماسية الدولية فى دول البحر المتوسط لعام 2018، من منظمة البحر المتوسط العالمية، وتعد جوائز المنظمة واحدة من أكثر الجوائز المرموقة عالمياً، حيث يطلق عليها «نوبل المتوسطي» وحصل عليها ملوك ورؤساء دول وشخصيات مؤثرة فى العالم أبرزهم الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، والشيخ صباح الأحمد الجابر أمير الكويت، وبان كى مون الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، وملك الأردن الراحل الحسين بن طلال، وخوان كارلوس ملك أسبانيا الأسبق.

وأكد «ميشيل كاباسو» رئيس منظمة البحر المتوسط العالمية أن مصر تحصل على هذه الجائزة للمرة الثانية فى تاريخها، وكانت المرة الأولى عام 2003 عندما فاز بها الروائى العالمى نجيب محفوظ وهذا العام محمد أبو العينين.

وأضاف كاباسو أن لجنة التحكيم التى تمثل 42 دولة حول المتوسط اختارت «أبو العينين» كأحد الشخصيات البارزة فى العالم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، حيث يمتلك تاريخاً حافلا من العطاء، واستطاعت مجهوداته عبر سنوات التقريب بين شعوب المتوسط، إلى جانب جهوده الكبيرة فى مجال الدبلوماسية ودفاعه القوى فى المحافل الدولية عن الحقوق الأساسية للإنسان والسلام والعيش المشترك وقبول الآخر ونبذ التعصب وبناء البيت المجتمعى الواحد والقضايا الهامة التى تهدد مجتمعاتنا.

ومنظمة البحر المتوسط العالمية هى واحدة من أشهر وأعرق المؤسسات العالمية التى تهتم بتعزيز التعاون فى شتى المجالات بين دول المتوسط، وتمنح جوائزها كل عام للمساهمين بقوة فى التواصل وتعزيز التعاون بين دول المتوسط منذ عام 1996، وذلك فى فئات مختلفة من بينها «الدبلوماسية الدولية، والأقتصاد، والثقافة، والفن، والعلوم .. وغيرها » .. وذلك لمساهمة الفائزين الإيجابية فى الحد من التوتر وكسر الحواجز الثقافية وتطوير القيم المشتركة فى منطقة البحر المتوسط.