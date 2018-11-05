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4 ديسمبر.. الحكم على 13 متهما بقتل مواطن بالتبين

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 07:46 م
4 ديسمبر.. الحكم على 13 متهما بقتل مواطن بالتبين محكمة جنايات - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 4 ديسمبر المقبل، للحكم على 13 متهما بقتل مواطن، والشروع فى قتل 3 آخرين بدائرة قسم التبين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد على، وعضوية المستشارين هانى عبد الحليم ومحمد شعبان وخالد أبو الليل، وأمانة سر علاء حمزة وإسلام عاشور.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة قتل المجنى عليه محسن سيد حامد مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النيةً وعقدوا العزم على قتله، مستخدمين أسلحة بيضاء وعصا وكرابيج، وتوجهوا لمحل عمله وقتلوه بسبب خلافات جيرة فيما بينهما، كما استعرضوا القوة واستخدموا العنف تجاه كل من "سيد ح"، و"أحمد س ح"، و"محسن س ح" والشروع فى قتلهم.


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