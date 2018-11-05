30 يناير.. الحكم على سائق هتك عرض طفلة بدار السلام

كتب أحمد حسنى

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قضية محاكمة سائق هتك عرض طفلة بدار السلام لجلسة 30 يناير المقبل للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار على النمر، وعضوية المستشارين محمد حسني العلم وطارق خميس وأيمن فرحات ك، وأمانة سر شريف محمد وخالد شعبان.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم علي غريب سائق، بهتك عرض المجني عليها الطفلة "دنيا إسماعيل"، بالقوة، بأن قيدها بحبل كرها عنها وحسر عنها ملابسها كاشفا عن عورتها وتركها لمن يغيثها مستبيحا حيائها علي النحو المبين بالتحقيقات، كما قام المتهم بالقبض علي المجني عليها الطفلة بدون أمر من أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها اللوائح والقوانين.