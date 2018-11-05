11 نوفمبر.. المؤتمر العلمى لإعداد مشروع قانون المرافعات الموحد

كتب إبراهيم قاسم _أحمد إسماعيل

تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تحت رعاية الدكتورمصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة، وبإشراف المستشار وزير العدل مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، المؤتمر العلمي لإعداد مشروع قانون المرافعات الموحد، خلال الفترة من 11/11/2018 حتي 19/12/2018، بحضور رجال الفقه والقضاء والمحامين ورجال إنفاذ القانون.

وصرح المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل أمين عام المؤتمر، بأنه من المقرر عقد المؤتمر بمقر وزارة العدل بالقاهرة.

وأضاف أمين عام المؤتمر أن مشروع قانون المرافعات الجديد من المتوقع أن يتضمن تنظيم إجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية والتجارية، ولأول مرة إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة، بما يحقق سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.