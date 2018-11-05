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وزير خارجية أمريكا: إيران لن تقترب من الحصول على سلاح نووى خلال حكم ترامب

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 06:43 م
وزير خارجية أمريكا: إيران لن تقترب من الحصول على سلاح نووى خلال حكم ترامب بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
أ ش أ
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قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين اليوم الاثنين، إن إيران لن تقترب من الحصول على سلاح نووى خلال فترة حكم الرئيس دونالد ترامب، وذلك فى أعقاب إعلان ترامب فرض عقوبات جديدة على طهران.

وأوضح وزير الخزانة الأمريكى -خلال المؤتمر- أن "الولايات المتحدة تقوم اليوم باستكمال الخطوات النهائية للانسحاب من الاتفاق الإيرانى المعيب الذى دخلت فيه إدارة الرئيس السابق باراك أوباما"، وأن "العقوبات ستفرض اليوم بشكل كامل على النظام الإيراني"، وأن "تلك الخطوة هى جزء من حملة ضغط اقتصادى غير مسبوق تشنها الولايات المتحدة ضد أكبر دولة راعية للإرهاب فى العالم".

وأضاف منوتشين أن العقوبات فرضت على أكثر من 700 فرد وجهة وطائرة ومركبة، فى أكبر خطوة تتخذها الخزانة الأمريكية فى يوم واحد ضد إيران، مشيرا إلى أنه تم ضم مئات الأفراد والجهات إلى قائمة العقوبات ممن تم تخفيف العقوبات الموقعة عليهم وفق خطة العمل الشاملة المشتركة.

وتابع منوتشين أن تلك العقوبات القاسية تستهدف بشكل مباشر قطاعات البنوك والطاقة والشحن، موضحا أن لائحة العقوبات تشمل 50 بنكا إيرانيا والشركات التابعة لها داخليا وخارجيا، وأكثر من 200 فرد ومركبة بقطاع الشحن والطاقة وخطوط الطيران الإيرانية الرسمية، وأكثر من 65 طائرة، إلى جانب وكالة الطاقة الذرية الإيرانية.

وأكد الوزير الأمريكى أن الوضع الحالى يمثل أكبر ضغط اقتصادى أمريكى يوجه نحو إيران، مبينا أن بلاده توضح الآن الأمر بشكل جلى أمام النظام الإيرانى أنه سيواجه عزلا ماليا متناميا حتى يبدل بشكل جذرى سلوكه المزعزع للاستقرار، قائلا: "يجب على قادة إيران وقف دعمهم للإرهاب وأنشطتهم الإقليمية المدمرة بشكل فوري، كما يجب عليهم وقف نشاط الصواريخ البالستية والتخلى عن طموحاتهم النووية إذا رغبوا فى طريق لتخفيف العقوبات".

وشدد منوتشين على أن بلاده تراقب بتركيز شديد أى محاولة من النظام الإيرانى لتفادى العقوبات، وأنها ستتخذ إجراءات للتعامل مع نشاطه مرة بعد مرة، وأن الضغط الأمريكى المتزايد قد بدأ، وأنه على الشركات حول العالم أن تعرف أن أمريكا ستنفذ عقوباتها بشكل صارم.

وتابع منوتشين أنه يتوقع من الدول الأوروبية احترام العقوبات، منوهًا بأن هناك بعض المعاملات التى يمكن الاستمرار فيها، مثل المعاملات التى تتم لأغراض إنسانية أو معاملات تجارية لحسابات معينة.

وبيّن أنه سيجرى التأكد من أن المعاملات الإنسانية التى تتم تحدث لغرض إنسانى بالفعل، مشيرا إلى أن الأمر ليس متعلقا بالتسبب فى أذى للشعب الإيراني، ولكن للتأكد من أن الأموال التى يتم تحويلها لأغراض إنسانية لا يتم استخدامها من أجل أنشطة إرهابية.


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