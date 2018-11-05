وزير الداخلية الألمانى يحيل رئيس المخابرات الداخلية للتقاعد

وكالات الأنباء

قرر وزير الداخلية الألمانى هورست زيهوفر إحالة رئيس المخابرات الداخلية فى ألمانيا (هيئة حماية الدستور)، ماسن، فورا للتقاعد، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام ألمانية.

ومن المقرر أن يتولى توماس هالدنفان، النائب الحالى لماسن، أعمال رئيس هيئة حماية الدستور بشكل مؤقت، إلى أن يتم البت قريبا فى الشخصية التى ستخلف ماسن فى هذا المنصب.



يذكر أن ماسن ركز انتقاداته الحادة على الحزب الاشتراكى الديمقراطى فى نص يعتزم إلقاءه بمناسبة خروجه من منصبه.



وأشار ماسن فى خطابه إلى وجود قوى يسارية راديكالية داخل الحزب الاشتراكى استهدفته، وذكرت دوائر أمنية أن اضطرابًا حدث فى علاقة الثقة مع ماسن، مشيرة إلى أن هذا هو السبب فى قرار عدم نقله كما كان مُخططًا ليعمل مفوضًا خاصًا فى وزارة الداخلية، ولفتت هذه الدوائر إلى أنه من غير المنتظر حرمان ماسن من استحقاقات التقاعد.