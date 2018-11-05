وزير الخارجية التنزانى يفتتح منتدى أعمال اتحاد الصناعات المصرية فى تنزانيا

كتبت منى ضياء

وسط ترحاب واستقبال رسمى غير مسبوق إفتتح وزير الخارجية التنزانى الدكتور أوجستين ماهيجا اليوم منتدى أعمال اتحاد الصناعات المصرية فى تنزانيا بحضور كل من رئيس إتحاد القطاع الخاص التنزانى الدكتور جودفرى سيمبى ورئيس هيئة الاستثمار التنزانى جوفرى موانبى ورئيس إتحاد الغرف التجارية أوكتافيان إن مشيو وبحضور الملحق التجارى المصرى فى تنزانيا محمد عبد المجيد ونيفين السعيد نائب السفير المصرى فى تنزانيا.

وأكد وزير الخارجية التنزانى فى كلمته على عمق العلاقات المصرية التنزانية ووجه رسالة الى الشركات التنزانية بأهمية وضرورة الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجالات الزراعه والصناعة والسياحة لما للمصريين من خبرة عريقة فى تلك المجالات وهذا ما أكده رئيس هيئة الاستثمار ورئيس إتحاد الغرف التجارية التنزانى.

وقد شارك فى المنتدى أكثر من 100 شركة تنزانية من مختلف القطاعات الصناعية، حيث تتطلع إلى عقد شراكات عمل مع الجانب المصرى وكذلك لاستيراد العديد من المنتجات المصرية وعلى رأسها الأدوية والحاصلات الزراعية والطباعة ومواد البناء والمواد الكيماوية، وبناء عليه تم عقد لقاءات موسعة بين ممثليها ونظرائهم من الوفد المصرى.

وأعلن الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة التعاون الإفريقى بإتحاد الصناعات المصرية ورئيس الوفد عن أنه سيتم يوم الاربعاء القادم توقيع بروتوكول تعاون بين مجموعة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات وSuma JKT وجهاز الخدمة الوطنية التنزانى لإنشاء مصنع للأسمدة.

كما تم توقيع بروتوكولى تعاون بين إتحاد الغرف التجارية التنزانى وإتحاد الصناعات، وآخر بين هيئة الاستثمار التنزانية وإتحاد الصناعات المصرية وذلك على هامش المنتدى.

وفى وسط حشد ضم أكثر من 10 قنوات تلفزيونية وحضور إعلامى غير مسبوق قام الجبلى بإهداء درع إتحاد الصناعات المصرية إلى وزير الخارجية التنزانى الذى شرف اللقاء.