وزير التعليم يقدم اليوم عرضا بمنتدى شباب العالم عن رحلة تطوير التعليم

كتب محمود طه حسين

يقدم الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الإثنين بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، عرضًا عن رحلة تطوير التعليم في مصر من رياض الأطفال إلى الثانوية وربطها ببناء قادة المستقبل ويشمل أيضًا الحديث عن بنك المعرفة المصرى.

وتشارك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى المنتدى ببنك المعرفة المصرى، حيث تعد الوزارة الوحيدة المشاركة بعرض إنجازاتها؛ نظرًا لأهمية بنك المعرفة، وتفرد فكرته على مستوى العالم حيث لم تتح أى دولة هذا الكم من المعلومات بشكل محلى غير مصر.

وقد تطور بنك المعرفة المصرى، من عام 2016 وإلى الآن حيث يضم بجانب المكتبة الرقمية التى فيها كل المحتوى الخاص بكبار الناشرين الدوليين، مكتبة تحتوى على المجلات والدوريات، كما أصبح منصة للنشر العلمى المصرى حيث يضم (١٥٦) دورية علمية مصرية للجامعات والمراكز البحثية منشورة ومتاحة على بنك المعرفة المصرى، علمًا بأنه تم الاحتفال فى نهاية شهر أكتوبر أي بعد مرور حوالى ٨ أشهر من افتتاح المكتبة بالاستفادة من المقالات المصرية بالمكتبة والتى تجاوزت المليون مقالة، كما يتم تقديم learning management system أو نظام إدارة المحتوى التعليمي الجديد، والذى أعطى الدكتور طارق شوقى إدارة البدء لإطلاقه ليخدم طلاب الصف الأول الثانوى، حيث يحتوى على كل المحتويات الموجودة ببنك المعرفة المصرى، والمحتويات الجديدة التى وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى تتسق مع المناهج المصرية حيث يستطيع الطالب أن يطلع على الكتب المدرسية المقسمة إلى وحدات ودروس، والجدول الدراسى، بالإضافة إلى المحتوى المتاح على بنك المعرفة والمتعلق بالدرس.

كما تشارك الوزارة بنظام الاستشهادات المرجعية باللغة العربية والذى تم إطلاقه منذ حوالى أربعة أشهر، والذى يعد هدية من مصر تخدم كل الدول العربية، والمتاح عليه المقالات العلمية المنشورة والأدبيات العلمية باللغة العربية والتى ستكون مرئية ومتاحة لكل دول العالم، والذى يدل على أن الدول العربية لديها إنتاج فكرى وبحثى يضاهى الدول المتقدمة.

وتعد المشاركة فى المنتدى فرصة لوصول بنك المعرفة لأكبر قطاع من الشباب والذين يمثلون أكبر عدد من مستخدمى بنك المعرفة المصرى بنسبة حوالى ٤٧% من عام ٢٠١٦ حتى الآن، كما تهدف المشاركة إلى معرفة التغذية الراجعة من الشباب، ومعرفة ما الممكن تطويره فى بنك المعرفة المصرى ما يساعد فى إظهار صورة مصر أمام الدول الأفريقية والعربية، ومن ثم ننتقل للخطوة التالية ليكون متاحًا تحت قيادة مصرية لكل الدول العربية والأفريقية.

وهناك شاشة عرض كبيرة لبنك المعرفة لتمكن الحضور من الاطلاع عليه فى إصداره الثالث، وتعرض محتويات من النظام الدراسى لإدارة المواد التعليمة (كيمياء، رياضيات، فيزياء، وإحياء)، وعليه كتاب الوزارة بالإضافة إلى المحتوى الإضافى للدرس من كل الناشرين الدوليين (فيديوهات، وصور، وشرائح، وغيرها) تبسط المعلومة في المنهج الدراسى للطالب، وستكون متاحة للطالب من خلال التابلت، وهناك مواد تفاعلية ويختار اللغة سواء العربية والإنجليزية، فضلاً عن معرفة كل المصادر المتاحة على بنك المعرفة من كبار الناشرين.