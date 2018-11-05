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وزير التعليم العالى يعلن فوز 3 جامعات فى مسابقة أفضل جامعة مصرية لعام 2018

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 02:06 م
وزير التعليم العالى يعلن فوز 3 جامعات فى مسابقة أفضل جامعة مصرية لعام 2018 الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى
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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى فوز جامعة كفر الشيخ بالمركز الأول، وجامعة أسيوط بالمركز الثاني، وجامعة المنصورة بالمركز الثالث فى مسابقة أفضل جامعة مصرية لعام 2018، وذلك تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي باختيار أفضل جامعة خلال فعاليات مؤتمر الشباب السادس الذى عقد فى يوليو الماضي بجامعة القاهرة، وجاء ذلك على هامش فعاليات منتدى شباب العالم 2018 بشرم الشيخ.
 
جدير بالذكر أن هذه المسابقة أجريت وفقًا للعديد من معايير التقييم، منها: البنية التحتية لكل جامعة من حيث جاهزية القاعات الدراسية والمعامل وأماكن التدريب، والشكل الجمالى للجامعة، والمستوى الأكاديمى من حيث النشر العلمى، ونسبة الطلاب لأعضاء هيئة التدريس، وموقعها على الإنترنت، ومدى قدرة الجامعة على تدبير موارد ذاتية لتغطية نفقاتها، والتواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والرعاية المادية والاجتماعية والطبية والأنشطة الطلابية التى تقدمها لطلابها، وانتظام وانضباط الدراسة، وإسهامات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة.
 
 
 

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