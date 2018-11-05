وزير الأوقاف يقرر تعيين سيد محروس أمينا عاما لاتحاد الأوقاف العربية

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أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس اتحاد الأوقاف العربية قرارا بتعيين المهندس سيد محروس القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف أمينا عاما لاتحاد الأوقاف العربية، وذلك بمناسبة انعقاد الاتحادات العربية النوعية بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية بالغردقة الخميس القادم.

وقال وزير الأوقاف، فى ببان له اليوم الاثنين، أنه يعمل خلال الفترة الحالية والمقبلة على تفعيل دور هذا الاتحاد فى استثمار وتنمية أموال وأعيان الوقف وفِى خدمة المجتمع، مبينا أنه تلقى دعوة من السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالجامعة العربية لحضور اجتماع الاتحادات العربية النوعية، وأشاد بدور اتحاد الأوقاف العربية خلال الفترة المقبلة لدعم التعاون والتنسيق الاقتصادى العربى.

وأضاف الوزير أنه كلف الأمين العام الجديد لاتحاد الأوقاف العربية المهندس سيد محروس باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل دور هذا الاتحاد، مبينا أن مقر الاتحاد قد تم تجهيزه بمدينة السادس من أكتوبر ملحقا بالصرح المعمارى الحضارى الكبير لأكاديمية الدعاة، وأنه سيتم دعوة أعضاء الاتحاد للاجتماع بمقره الدائم بمدينة السادس من أكتوبر على هامش أعمال المؤتمر الدولى الثامن والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى يتم انعقاده بالقاهرة يومى ١٩ و٢٠ يناير القاد