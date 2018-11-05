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وزارة السياحة: إقبال كبير على الجناح المصرى ببورصة لندن فى اليوم الأول

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 06:07 م
وزارة السياحة: إقبال كبير على الجناح المصرى ببورصة لندن فى اليوم الأول الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان
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افتتحت اليوم الاثنين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الجناح المصرى المشارك فى بورصة لندن السياحية  ‪WTM، والتى تستمر فعالياتها خلال الفترة من 5-7 نوفمبر الحالى فى العاصمة البريطانية لندن.

 

وقال بيان لوزارة السياحة إن الجناح المصرى شهد إقبالا كبيرا من الزوار خلال اليوم الأول سواء لعقد لقاءات مهنية مع ممثلى شركات السياحة المصرية، أو لمشاهدة الجناح والاستمتاع بالتكنولوچيا التفاعلية الموجودة به، حيث تم تجهيز الجناح المصرى بشكل مختلف من خلال تزويده بأحدث الوسائل التكنولوجية التفاعلية والتقنيات الرقمية الحديثة.

 

ويستقبل زوار الجناح المصرى بالبورصة هيكلا معدنيا لتمثال رمسيس الثانى، يُرى من خلال تقنية الـ ‪Augmented Reality، بالإضافة الى أربع مسلات تصميمها مستوحى من الحضارة الفرعونية واللغة الهيروغلفية تحكى قصة قصيرة لتجربة السائح عند زيارته لمصر، وتحتوى على شاشة تفاعلية لخريطة مصر السياحية ونبذة عن كل مناطق الجذب الرئيسية ولقطات فيديو مصورة لبعض هذه المناطق مثل البحر الأحمر وسيناء، بالإضافة إلى خريطة للجناح بأسماء ولوجو العارضين.

 

كما يعرض الجزء الخاص بالمتحف المصرى الكبير صورا ثلاثية الأبعاد "هولوجرام" للقناع الذهبى للملك توت عنخ آمون، وكرسى العرش الخاص به، بالإضافة إلى "ماكيت" للمتحف الذى سيكون أحد أهم المحاور الرئيسية للحملة الترويجية لمصر، وتشارك وزارة الآثار لأول مرة بشكل رسمى فى البورصة، حيث يحضر مدير مشروع المتحف المصرى الكبير الدكتور طارق توفيق ضمن الوفد المصرى لتعريف زوار المعرض بالمتحف والكنوز التى سيعرضها.

 

كما تم تصميم تجربة تفاعلية للزائرين بتقنية الـ virtual reality  باستخدام نظارات ثلاثية الأبعاد يرون من خلالها لقطات مصورة بتقنية 360 درجة لبعض الأماكن السياحية المصرية فى البحر الأحمر وسيناء.

 

ويتم عرض مقاطع فيديو مصورة لعالم الآثار الدكتور زاهى حواس من منطقة الأهرامات ومن المتحف المصرى الكبير، يتحدث فيها عن الحضارة المصرية وعن افتتاح المتحف المصرى، على شاشات كبيرة فى الجناح المصرى، كما تعرض الشاشات مقاطع مصورة للمناطق السياحية المختلفة فى مصر.

 
وزارة السياحة: الجناح المصرى ببورصة لندن شهد إقبالا فى اليوم الأول
الجناح المصرى ببورصة لندن

 

وزارة السياحة: الجناح المصرى ببورصة لندن شهد إقبالا فى اليوم الأول
الجناح المصرى ببورصة لندن

 

وزارة السياحة: الجناح المصرى ببورصة لندن شهد إقبالا فى اليوم الأول
الجناح المصرى ببورصة لندن

 


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وزارة السياحة

رانيا المشاط

بورصة لندن




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