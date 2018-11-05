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نقابة الصيادلة تنظم الدورة الشاملة للتعليم الصيدلى المستمر

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:24 م
نقابة الصيادلة تنظم الدورة الشاملة للتعليم الصيدلى المستمر نقابة الصيادلة
كتبت آية دعبس
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تنظم نقابة الصيادلة الدورة الشاملة للتعليم الصيدلي المستمر، تحت رعاية الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، وباشراف الدكتورة منى المهدي رئيس لجنة التعليم الصيدلي المستمر ، بهدف تأهيل الخريجين الجدد وطلبة صيدلة الفرقة النهائية لمجالات سوق العمل الجديدة.
 
وسوف تتناول المحاضرات عدة موضوعات منها ممارسات الصيدلة الإكلينيكية وأهميتها في بعض الحالات وخصوصا استعمالات المضادات الحيوية بالإضافة لكيفية العلاج بالمستحضرات الطبية التجميلية الموازية للجراحات التجميلية وشرح المعلومات اللازمة عن التراخيص اللازمة لممارسة المهنة وتراخيص صيدليات أو ترخيص أي منتج صيدلي ، وكيفية إدارة صيدلية بنجاح وبأسس علمية وعملية بالإضافة إلى مجالات العمل الجديدة للصيادلة والتخصصات الجديدة للمهنة كتخصص الصيدلة بالحالات الحرجة والإسعافات الأولية و كيفية اختيار المستقبل الوظيفي بعد الجامعة و معرفة أقسام وممارسات الصيدلة العملية.
 
وسوف تقام الدورة بمقر النقابة في الأزبكية أيام الجمعة والسبت 16 و 17 و23 و 24 نوفمبر الجاري علي التوالي ، بواقع 20 ساعة تدريبية مقسمة علي 8 محاضرات.
 
 

 


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الصيادلة

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