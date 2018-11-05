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الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:43 م
خالد صلاح
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منظمة التعاون الإسلامى تدين حادث المنيا الإرهابى وتصفه "بالجبان"

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 04:41 م
منظمة التعاون الإسلامى تدين حادث المنيا الإرهابى وتصفه "بالجبان" شهداء حادث المنيا الإرهابى
أ ش أ
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أدانت منظمة التعاون الإسلامى ورابطة الجامعات الإسلامية، العمل الإرهابى الذى استهدف حافلة من المواطنين المصريين الأقباط فى محافظة المنيا، ما أدى إلى سقوط ضحايا.

ووصف الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين العمل الإرهابى فى المنيا بـ"الجبان".. مؤكدا أنه لن يزيد الشعب المصرى إلا وحدة وتماسكا فى مكافحة الارهاب الذى يخالف تعاليم الدين الاسلامى الحنيف وجميع الأديان، ويستهدف ترويع المدنيين الأبرياء.

وأعرب العثيمين عن تعازيه لأسر الضحايا ولمصر حكومة وشعبا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما دعت رابطة الجامعات الإسلامية - فى بيان لأمينها العام الدكتور إسماعيل شاهين - العالم أجمع إلى مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ووقف تمويله ومحاكمة كل من يساهم فى ترويع الآمنين، ومقاومة العنف، وذلك من منطلق حرصها على وحدة الأمة وترسيخ مبدأ المواطنة والتأكيد على سماحة ووسطية الدين الإسلامي.

وناشدت الرابطة، علماء المسلمين والشعب المصرى التصدى للإرهاب حتى تستمر مسيرة التنمية والإصلاح والاستقرار واستتباب الأمن فى المجتمع بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تقدمت الرابطة باسم 200 جامعة إسلامية فى مختلف دول العالم بخالص تعازيها إلى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والكنيسة الأرثوذكسية فى الحادث الأليم.


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