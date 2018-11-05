مصر تفوز بعضوية المجلس الإدارى للاتحاد الدولى للاتصالات عن قارة أفريقيا

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فازت مصر بعضوية المجلس الإدارى للاتحاد الدولى للاتصالات عن قارة أفريقيا للفترة من 2019 حتى 2022، وذلك بعد إعادة انتخابها لعضوية مجلس الاتحاد فى الانتخابات التى جرت خلال فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولى للاتصالات، والذى عقد بمدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 29 أكتوبر الماضى ويستمر حتي 16 نوفمبر الجارى بمشاركة أكتر من 2500 مشارك من متخذى القرار.

وذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - فى بيان اليوم /الاثنين/ - أن مصر تشارك من خلال هذا المنصب بفاعلية فى مراجعة الأنشطة والخطط التشغيلية للقطاعات المختلفة بالاتحاد الدولى للاتصالات والأمانة العامة وإصدار قرارات بشأنها خلال الأربعة أعوام التى تقع بين مؤتمرات المندوبين المفوضين، بالإضافة إلى متابعة تشكيل فرق العمل المختلفة التابعة للمجلس وإدارتها.

كما فاز المرشح المصرى الدكتور السيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بعضوية لجنة لوائح الراديو بالاتحاد الدولى للاتصالات كممثل عن القارة الأفريقية، حيث تختص هذه اللجنة بالموافقة على القواعد الإجرائية التى يستخدمها مكتب الاتصالات الراديوية فى تطبيق أحكام لوائح الراديو وتسجيل تخصيصات التردد المقدمة من الدول الأعضاء.

وكانت مصر قد شاركت بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات بدبي على مدار يومين من 30 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر؛ حيث عقد وزير الاتصالات عدد من اللقاءات مع وزراء وكبار المسئولين المشاركين في أعمال المؤتمر لمناقشة أهم التطورات على ساحة الاتصالات الدولية، فضلا عن بحث فرص تعزيز التعاون المشترك، ودعم ترشيح مصر في الانتخابات التي تم إجراؤها على مقعد عضوية المجلس الإداري للاتحاد الدولي للاتصالات عن قارة أفريقيا، ودعم المرشح المصري لعضوية لجنة لوائح الراديو بالاتحاد؛ وذلك في إطار السعي نحو تعزيز مكانة مصر وريادتها الدولية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات يعد هو اللقاء الرسمي للهيئة العليا للاتحاد الدولي للاتصالات، ويعقد كل أربع سنوات، وتقرر خلاله الدول الأعضاء الدور المستقبلي للمنظمة العالمية في مجال الاتصالات حول العالم، ودورها في تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوجهاتها على الصعيد العالمي، ووضع السياسات العامة للاتحاد؛ واعتماد الخطط الاستراتيجية والمالية خلال الأربع سنوات القادمة.

كما يتم خلال المؤتمر انتخاب فريق الإدارة العليا للمنظمة (الأمين العام ونائب الأمين العام ومديرو مكاتب قطاعات الاتحاد) والدول الأعضاء في المجلس وأعضاء لجنة لوائح الراديو.