مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين فى انهيار جسر غرب سيبيريا بروسيا

أ ش أ

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون جراء انهيار جسر قيد الترميم بمقاطعة خانتى مانسيسك الروسية فى غرب سيبيريا.

وذكرت مصادر بوزارة الطوارئ الروسية لوكالة أنباء"سبوتنيك" اليوم الاثنين ، أن 9 أشخاص من فريق العمل فى الجسر وقعوا ضحايا للحادث،حيث لقى اثنان منهم مصرعهما، ونقل 7 إلى المستشفى بعد إصابتهم بجراح.

وأضافت المصادر أن جسرا قيد الترميم قد انهار على بعد 35 كيلو مترا من حى "نفطيوجانسك" بمقاطعة خانتى مانسييسك فى غرب سيبيريا ، مشيرة إلى أن سيارة نقل ورافعة أحمال قد سقطتا إثر انهيار الجسر.