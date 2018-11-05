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الإثنين، 05 نوفمبر 2018 07:40 م
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مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين فى انهيار جسر غرب سيبيريا بروسيا

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:28 م
مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين فى انهيار جسر غرب سيبيريا بروسيا انهيار جسر - أرشيفية
أ ش أ
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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون جراء انهيار جسر قيد الترميم بمقاطعة خانتى مانسيسك الروسية فى غرب سيبيريا.

وذكرت مصادر بوزارة الطوارئ الروسية لوكالة أنباء"سبوتنيك" اليوم الاثنين ، أن 9 أشخاص من فريق العمل فى الجسر وقعوا ضحايا للحادث،حيث لقى اثنان منهم مصرعهما، ونقل 7 إلى المستشفى بعد إصابتهم بجراح

وأضافت المصادر أن جسرا قيد الترميم قد انهار على بعد 35 كيلو مترا من حى "نفطيوجانسك" بمقاطعة خانتى مانسييسك فى غرب سيبيريا ، مشيرة إلى أن سيارة نقل ورافعة أحمال قد سقطتا إثر انهيار الجسر.

 

 


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