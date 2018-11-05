محافظ سوهاج: نتابع مشروعات برنامج التنمية المحلية ونسب تنفيذها

سوهاج - عمرو خلف

أكد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج أهمية مراقبة جهات الوكالة المنفذة للمشروعات الجارى العمل بها ضمن برنامج التنمية المحلية الممول من قرض البنك الدولى والحكومة المصرية للانتهاء منها وفقا للمواعيد والبرامج الزمنية المحددة، لافتا إلى ضرورة العمل على دمج الاشتراطات الاجتماعية والبيئية وشروط السلامة والصحة المهنية بالمشروعات .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم بحضور الدكتور هشام الهلباوى مدير المكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية، واللواء يسرى عبد المنعم خضر سكرتير عام المحافظة، واللواء علاء رشاد سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور عمر الحادى مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، وفريق وحدة التنفيذ، وذلك لمتابعة مشروعات البرنامج ونسب التنفيذ للمشروعات الجارى العمل بها، والوقوف على أهم المعوقات التى يمكن ان تواجهها.

وأوضح الدكتور هشام الهلباوى أن نسبة الدعم لبرنامج التنمية المحلية بسوهاج 500 مليون جنيه على مدار 3 سنوات، بإجمالى 1.5 مليار جنيه، وجار العمل على المحاور السبعة للتنمية فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، وسيتم وضع استشاريين للمناطق الصناعية.