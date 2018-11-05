محافظ الدقهلية يؤكد على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة تقديم الخدمة

الدقهلية شريف الديب

زار الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية مدينة تمى الامديد اليوم الإثنين رافقه خلالها أحمد همام عضو مجلس النواب واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد والمحاسب السيد صبح رئيس المدينة.

تفقد محافظ الدقهلية ديوان مجلس مدينة تمى الامديد، وشدد على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والسرعة فى تقديم الخدمة وحسن الاستقبال والمعاملة.

وخلال تفقده إدارة الأملاك طالب المحافظ ببيان شامل بقطع الأرض المملوكة للدولة واكد على أن الحصر يتم لتقنين أوضاعها باسعارها الحقيقية، وفى إدارة مشروعك طالب ببيان تفصيلى بجملة المبالغ المنصرفة وعدد المستفيدين والمشروعات.

وشدد شاروبيم على انه لا يريد قرارات إزالة وان تتم من المهد، كما طالب ببيان تفصيلى بعدد رخص المبانى سواء الهدم أو البناء.

وشدد شاروبيم على سرعة البدء فى إقامة مركز تكنولوجى يضم مختلف ملفات إدارات الخدمات لسهولة الحفظ والبحث وتيسير تقديم الخدمة للمواطنين ،ووجه بإقامة المركز على الأرض الفضاء الملحقة بمبنى المجلس على أن يتم الانتهاء خلال شهر.



الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية



الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية



الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية