محافظ البحر الأحمر: إنشاء أول مجمع محاكم بالغردقة وممشى جديد بطريق الحجاز

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، عن إنشاء أول مجمع محاكم بمدينة الغردقة يشمل محكمة الأسرة وهيئة قضايا الدولة بجوار موقف الأتوبيس بطريق النصر .

وأكد ديوان عام محافظة البحر الأحمر فى بيان لها اليوم، أن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، قام بجولة تفقدية بشوارع الغردقة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين، ووجه بتحويل المبنى القائم خلف موقف الأتوبيس بشارع النصر إلى مجمع محاكم الغردقة، والذى تم بناؤه من خلال الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، ونظراً لعدم استغلاله حيث أمر بتوفيره ليضم هيئة قضايا الدولة ومحكمة الأسرة، توفيراً للوقت والجهد على المواطنين .

كما أكد البيان أن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أعلن عن تطوير طريق الحجاز وإنشاء ممشى جديد كممشى النصر، لما حققه من إعجاب لدى مواطنى الغردقة، ليصبح متنفس جديد لأهالى المدينة للاستمتاع وقضاء أوقات فراغهم فى الهواء النقى .

وخلال جولته بمنطقة أبو عشرة أكد محافظ البحر الأحمر، على إلزام شركة سيتى جاز المسئوله عن توصيل الغاز للمنازل بإعادة الطريق الرئيسى بمنطقة أبو عشرة إلى أصلة نتيجة أعمال الحفر والتركيب التى تمت بالطريق .

كما أصدر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر تعليماته بإنشاء حارة خدمة من ميدان "الفلاحة" وحتى طريق الحجاز، وذلك تسهيلا للحركة المرورية وتقليل الكثافة به .

كما شملت جولة اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين أعمال التجديد الحالية لمسجد "الرحمن الرحيم" بطريق الشيراتون بعد إعادة بناءة بطراز معمارى إسلامى رائع .

وأثناء الجولة المسائية لمحافظ البحر الأحمر، بطرق الغردقة صادف وقوع حادث تصادم سيارتين أسفر عن إصابة احد المواطنين .

قام المحافظ باستدعاء سيارة الاسعاف فورا والمرور لاسعاف المصاب، كما اطمأن على الآخرين، وظل بمكان الحادث حتى وصل سيارة الاسعاف ونقل المصاب والاطمئنان على حالته .

ووجه اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، خلال جولته التفقدية صباح اليوم الاثنين بوضع لافتات تعريفية بموقف الأتوبيسات بشارع النصر لإرشاد المواطنين والحفاظ على نظام الموقف .

كما شدد على رئيس المدينة بالحفاظ على نظافة الموقف وتوفير عمال نظافة باستمرار وضرورة التواجد الأمنى بصفة مستمرة للحفاظ على الأمن، وأيضا تواجد المرور لوضع نظام للشركات والسائقين ليظهر الموقف بشكل حضارى مميز .

وأصدر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، قراراً بوضع حاويات القمامة تحت الأرض بميدان ومبى كأول تجربة رائدة بالغردقة لتقوم شركة النظافة "هيبكا" بسحبها وإفراغها بسيارة مجهزة لذلك .

وأكد المحافظ إن هذه التجربة لها العديد من الفوائد على المستويات الصحية والجمالية، حيث تحد من تجمع الحشرات وانتشار الأمراض، وإخفاء القمامة والحاويات ليتميز الميدان بمظهر جمالى راقى .



جولة محافظ البحر الأحمر بشوارع المحافظة



جولة محافظ البحر الأحمر بشوارع المحافظة



جولة محافظ البحر الأحمر بشوارع المحافظة