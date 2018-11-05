محافظ الإسكندرية يوقع جزاءات على شركة النظافة و الرصد البيئى

الإسكندرية جاكلين منير

قام الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بجولة تفقدية، مساء اليوم لشارع الهانوفيل الرئيسى ومتفرعاته وشارع البيطاش الرئيسى ومتفرعاته، بنطاق حى العجمى، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات والمرافق من نظافة وصرف صحى وطرق وإسفلت بتلك الشوارع على أرض الواقع، والتأكد من جاهزية شنايش الأمطار وتطهيرها استعدادا لاستقبال موسم الشتاء، وكذا التعرف على جميع احتياجات ومطالب الأهالى، بحضور اللواء أحمد بسيونى السكرتير العام بالمحافظة، واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والأستاذ علاء يوسف رئيس حى العجمي، وجميع الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ الشوارع المتفرعة من شارع الهانوفيل الرئيسى حيث تفقد شارع زمزم، وشارع مسجد محمد موسى، وشارع الكوثر، وشارع الكومى، كما تفقد شارع البيطاش الرئيسي ومتفرعاته حيث تفقد شارع مساكن الأندلس والحجاز وشارع مسجد أحمد متفرع من صابرين، وشارع تقسيم. وتم الوقوف علي احتياجات تلك الشوارع من رفع كفاءة المرافق بها وتسجيل جميع الملاحظات المتواجدة، والمشكلات التى يعانى منها آهالى تلك الشوارع علي أرض الواقع.

وكلف المحافظ رئيس حي العجمي ومدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية بالبدء فى رفع كفاءة شارع الهانوفيل الرئيسي وشارع البيطاش الرئيسى من أعمال رفع كفاءة الأرصفة والطرق بهما وترميم الحفر والمطبات والإسفلت، وذلك لتيسير الحالة المرورية بتلك الشوارع، وأكد المحافظ أنه سيقوم بجولة تفقدية مفاجأة وسيتابع بنفسه تنفيذ اعمال رفع الكفاءة.

وأمر المحافظ رئيس حي العجمي بصرف مكافأة لإدارة الكهرباء بالحى وذلك لجهودهم المبذولة علي أرض الواقع ورفع كفاءة مستوي الاضاءة بالشوارع المتفرعة من شارعي الهانوفيل والبيطاش، كما أمر المحافظ بتوقيع جزاء علي موظفي الرصد البيئي بالمحافظة وكذا موظفي الرصد البيئي بالحي المسئولين عن متابعة شوارع الهانوفيل والبيطاش لوجود بعض القصور في الرصد البيئي.

كذلك أمر المحافظ بتوقيع غرامة علي شركة نهضة مصر وذلك بسبب وجود شكاوي لبعض المواطنين وتجمعات قمامة بشوارع الهانوفيل. وطالب المحافظ جميع الأهالي المتواجدة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والتبليغ الفوري عن وجود أي تجمعات للقمامة يقوموا بمشاهدتها عن طريق الاتصال علي الأرقام الأتية؛ " ٠١٢٠٤٢٨٨٨٨١ " أو رقم غرفة عمليات المحافظة " ٠١٢١٢٠١٣٣٣٧ " ، وذلك للإبلاغ عن أي تراكم للقمامة ، وأيضا تطهير شنايش الأمطار.

ووجه المحافظ رئيس حي العجمي بشن حملات لإزالة الاشغالات باستمرار علي المقاهي والكافتيرات مشددا عليه بغلق تلك المقاهي المخالفة التي تتعدي الصف الأول وذلك بغلقها فورا وتشميعها بالشمع الأحمر، مؤكدا علي رئيس الحي بأنه لن يسمح بأي تهاون في ذلك

وخلال الجولة؛ استفسر المحافظ من المواطنين واصحاب البيوت والمحال عن مواعيد رفع القمامة ومدي التزام شركة نهضة مصر بتلك المواعيد وعدد مرات رفع القمامة، واستمع المحافظ واستفسر من الأهالي عن مطالبهم واحتياجاتهم، والتي تدور أغلبها حول رفع مستوي المرافق والخدمات بتلك الشوارع من صرف صحي وأسفلت، وغيرها من خدمات، وأكد المحافظ حرصه علي توفير كافة إحتياجات المواطن البسيط، وأنه سيبذل قصاره جهده لتحقيق تلك المطالب مشيرا إلي أن من أولوياتنا الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.