"قومى المرأة بشمال سيناء": استخراج 3450 بطاقة رقم قومى مجانى للسيدات

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن اليوم فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، فى بيان له، إنه تمكن من استخراج 3450 بطاقات رقم قومى للسيدات خلال 2017 و ينايروفبراير ٢٠١٨ .

وأوضح البيان إن المستفيدات السيدات والفتيات فى شمال سيناء، كما نظم المجلس حملة استخراج رقم قومى لسيدات ورجال قرية الروضة والقرى المجاورة وتم استخراج 600 بطاقه .

وأشار البيان إن ذلك طبقا لتوجيهات الدكتوره مايا مرسى، وذلك لمساعده أهالى شمال سيناء وأبناء قرية الروضه، وتم استخراج البطاقات فى أسرع وقت لحصول السيدات على جميع المستحقات التى توفرها الدولة .

كما أعلن المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، عن إنطلاق حملة توعيوية للسيدات بمحافظة شمال سيناء، بمبادره الرئيس ١٠٠ مليون صحة ، للكشف عن فيرس c وأمراض أخرى مثل الضغط والسكر والسمنة .

وقد أنطلقت الحملة من مقر الفرع بمحاضرة للدكتورة أمل الخليلى مدير التثقيف الإعلام الصحى وعضو الفرع ، بمشاركة ٥٠ سيده من مختلف الجهات .

وبينت المحاضرة فى شرحها للسيدات اهمية اكتشاف الفيروس فى فترة مبكرة والأمراض الغير سارية ومنا أمراض قاتلة صامتة ، مما يوجب ضرورى الكشف المبكر لتقديم العلاج ، وذلك من خلال مبادرة الرئيس وضرورة أن كل مواطن لا يقصر فى حق نفسه والتحليل والكشف والعلاج بالمجان.

أضافت مدير التثقيف الإعلامى والصحى وعضو الفرع، إن هناك ٩ أماكن ثابته للخدمة فى العريش لتقديم الخدمه بالإضافه إلى وجود فرق متحركه للوصول لجميع المواطنين.