قوات الأمن بالجيزة تواصل حملاتها بشارع فيصل ومستشفى الصدر بالعمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لإزالة الإشغالات وضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت الحملة الى أستهدفت شارع الملك فيصل، عن ضبط 48 مشتبها به، وإزالة عشرات التعديات ورفع الإشغالات الخاصة بالباعة الجائلين، والمقاهي والمحلات التجارية.

كما أسفرت حملة أستهدفت شارع مستشفى الصدر بالعمرانية، عن تنفيذ 16 حكم قضائي، وضبط عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 3 أسلحة بيضاء، وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.