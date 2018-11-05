قطع المياه عن مدينة قليوب بالكامل 5 ساعات غدًا لأعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة قليوب، غدا الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر، لمدة 5 ساعات، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، وذلك لإجراء عملية صيانة داخل محطة مياه المرشحة وتغير 2 محبس 500 مم داخل المحطة "كوم أشفين".

وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.