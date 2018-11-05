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الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:40 م
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قصة نجاح.. مصنع لإنتاج الكرتون بدعم من جهاز المشروعات الصغيرة

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 04:37 م
قصة نجاح.. مصنع لإنتاج الكرتون بدعم من جهاز المشروعات الصغيرة مصنع للكارتون
كتب – إسلام سعيد
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يعرض " دوت مصر" قصة نجاح جديدة لشاب بمحافظة الإسكندرية يدعى فادى صلاح صاحب مصنع للكارتون، والذى استطاع أن يحقق نجاح بتعاونه مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بعد حصوله على مليون و470 جنيه عام 2014 ليطور هذا المشروع وليصبح أحد الكيانات الصناعية الهامة فى إنتاج الكرتون.

ويقول فادى صلاح، إن جهاز المشروعات الصغيرة ساعده فى استخراج الأوراق وخدمات تسويقية والتدريب، مضيفا" أن مصنعه أصبح له تواجد قوى فى السوق بفضل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة" لافتا إلى أن مصنعه ينتج "كرتونة" كاملة وكل الهالك يتم إعادة تدويره كورق.

ويساهم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى عمليات تسويق المنتجات للمشروعات، وكذلك يقدم تدريب للشباب لعمل مشروع أو فكرة مشروع، والتعريف بكيفية استخراج المستندات والمساهمة فى إعداد دراسات الجدوى، وتقديم تدريب حول كيفية إدارة المشروعات، وتقديم استشارات لتنمية المشاريع.

 

 

 


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جهاز المشروعات الصغيرة

أخبار الاسكندرية

مصنع لانتاج الكرتون




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