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قصة نجاح شاب إسكندرانى فى إنشاء مصنع كارتون بمساعدة جهاز المشروعات الصغيرة

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 08:00 ص
قصة نجاح شاب إسكندرانى فى إنشاء مصنع كارتون بمساعدة جهاز المشروعات الصغيرة مصنع للكارتون أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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استمرارا لقصص النجاح التى يسطرها أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يقدم "اليوم السابع" قصة نجاح جديدة ويعرض قصصا مماثلة من المحافظات المختلفة بصورة يومية من أجل تسليط الضوء على هذه النجاحات بهدف تشجيع الشباب لعمل مشروعات مبتكرة بدعم مالى وفنى من جهاز المشروعات الصغيرة.

فادى صلاح صاحب مصنع للكارتون والذى حقق نجاحا كبيرا بتعاونه مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بعد أن حصل على مليون و470 ألف جنيه عام 2014 ليتطور هذا المشروع ويصبح أحد الكيانات الصناعية الهامة فى إنتاج الكرتون.

وقال فادى صلاح، إن جهاز المشروعات قد ساعده فى استخراج الأوراق وخدمات تسويقية والتدريب، مضيفا "أن مصنعه أصبح له تواجد قوى فى السوق بفضل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة" مشيرا إلى أن مصنعه ينتج "كرتونة" كاملة وكل الهالك يتم إعادة تدويره كورق.

ويساهم جهاز المشروعات يساهم فى عمليات تسويق المنتجات للمشروعات، وكذلك يقدم تدريب للشباب لعمل مشروع أو فكرة مشروع، والتعريف بكيفية استخراج المستندات والمساهمة فى إعداد دراسات الجدوى، وتقديم تدريب حول كيفية إدارة المشروعات، وتقديم استشارات لتنمية المشاريع.

ويهدف جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعمل تنمية شاملة فى الاقتصاد المصرى، ولا يشترط الجهاز حصول المتقدم له على تمويل، وقد يستفيد المتقدم بالتدريب وإعداد الدراسات للمشروع ويحصل على تمويلات من مبادرة البنك المركزى وليس من الجهاز، لأن دور الجهاز هو خلق مشروع على أرض الواقع سواء تم تمويله من الجهاز أو البنوك.


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