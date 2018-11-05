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فيديو.. زوجة قتيل طره: كان رايح يشترى خل وعاد جثة هامدة وأطالب بإعدام القاتل

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 04:17 م
فيديو.. زوجة قتيل طره: كان رايح يشترى خل وعاد جثة هامدة وأطالب بإعدام القاتل الزميل على عبد الرحمن مع زوجة المجنى عليه
كتب على عبد الرحمن
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أكدت زوجة قتيل طرة الأسمنت، الذى قتل على يد سائق ظنا منه أنه يؤذيه بأعمال السحر، أنها تثق في العدالة التى ستقتص لزوجها من القاتل، قائلة "كل ما نريده هو إعدام المجرم".

وأضافت زوجة الضحية، لليوم السابع، أن زوجها كان كل همه وشغله الشاغل هو عمله وأبنائه، مشيرة إلى أنهما تزوجا قبل 6 سنوات وأنجبت منه طفلين "عبد العاطى 5 سنوات، ومحمد عامين"، وطوال هذه الفترة لم تر منه أى سوء معاملة ولم يفعل شيئا يغضب الله، وكان إذا تشاجر شقيقه يقول له عندنا عيال عايزين نربيهم".

واستطردت زوجة الضحية: "يوم الحادث ذهب لشراء خل وكنت أقف فى البلكونة وسمعت صوت شتائم وبعدها سمعت صراخ وحالة من الهياج فى نهاية الشارع فخشيت أن يكون زوجى يتشاجر ونزلت وحينما ذهبت لأتحقق الأمر فوجئت به غارقا فى الدماء، وبجواره كيس خل ونصف فطيرة  كان قد اشتراها ليفطر بها، فعدت مسرعة إلى المنزل وأيقظت شقيقه وذهب به للمستشفى وبعدها مات".

وكان قد تلقى قسم شرطة المعادى إخطارا من مستشفى مبرة المعادى تفيد استقبالها "أحمد عبد العاطى مبارك" 41 سنة بائع، توفى إثر إصابته بطعنة غائرة أسفل عضلة الترقوة من الناحية اليسرى.

 وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه والمتهم "إسماعيل.ح" يعانى من اضطراب نفسى، بسبب اعتقاد الأخير أن المجنى عليه يقوم بإيذائه بأعمال السحر، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثا إصابته التى أودت بحياته.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

الزميل على عبد الرحمن مع زوجة الضحية
الزميل على عبد الرحمن مع زوجة الضحية

 

الشارع الذى شهد وقوع الجريمة
الشارع الذى شهد وقوع الجريمة

 

الضحية
الضحية

 

زوجة الضحية ونجله
زوجة الضحية ونجله

 

زوجة المجنى عليه
زوجة المجنى عليه

 

شقيق المجنى عليه
شقيق المجنى عليه

 

نجل المجنى عليه
نجل المجنى عليه

 

 


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