فى بيان للوزراء.. رئيس الصين يزور الجناح المصرى خلال جولته بالمعرض الصينى الدولى للاستيراد

رسالة الصين : هند مختار

زار الرئيس الصينى شى جين بينج، الجناح المصرى بالمعرض الصينى الدولى للاستيراد، والذى يقام بمدينة شنغهاى الصينية، وذلك خلال جولة بعدد من الأجنحة رافقه خلالها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من رؤساء الدول والحكومات، وكان فى استقبالهم وزير الصناعة ومسئولو الوزارة.

وأوضح وزير الصناعة أن الجناح المصرى فى المعرض، يضم منتجات 37 شركة مصرية فى قطاعات الصناعات النسيجية والمستلزمات الطبية والحرف اليدوية والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية، فضلا عن وجود تمثيل لبنك مصر.