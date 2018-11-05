غواصة نووية هندية تنفذ أول مهمة لها بنجاح.. ومودى: ردعنا الأعداء

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أعلنت الهند اليوم الإثنين أن أولى غواصاتها المحلية الصنع التى تعمل بالطاقة النووية نجحت فى تنفيذ مهمة دامت شهرا تهدف إلى ردع الأعداء.

وذكرت قناة "يورونيوز" الاخبارية الأوروبية أن رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى أكد، فى كلمة ألقاها بهذا الصدد، أن هذه الغواصة النووية قادرة على إطلاق قذائف نووية أرضا وبحرا وجوا، وتعتبر الوسيلة المثلى لمواجهة أية قوى قد تلجأ إلى الابتزاز النووي، دون تسمية أية دولة.

وقال مودى إن امتلاك الهند لرادع نووى حقيقى يعتبر خطوة مهمة فى ظل تزايد القوى النووية المحيطة بها، وذلك فى إشارة واضحة إلى الصين وباكستان.

وأضاف مودى أن الغواصة الهندية قامت بمهمة استغرقت شهرا وحققت هدف الهند فى امتلاك قدرة نووية، معتبرا أنها تمثل تحذيرا واضحا لأعداء الهند وأعداء السلام مفاده "لاتحاولوا القيام بأية مغامرات ضد الهند".