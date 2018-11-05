غدا مؤتمر صحفى للجمعية العامة للإتحاد العربى للنقل الجوى

كتب هانى عثمان

أعلنت شركة مصر للطيران، عن عقد مؤتمر صحفي غدا الثلاثاء،بعد ختام جلسات العمل المفتوحة للجمعية العامة للإتحاد العربى للنقل الجوى، بحضور الطيار أحمد عادل ، رئيس مصرللطيران ورئيس الجمعية العامة الحالية والسيد عبدالوهاب تفاحة ، أمين عام الإتحاد العربي للنقل الجوي.

ومن المنتظر أن تشهد جلسات العمل المفتوحة للجمعية العامة للاتحاد العربى للنقل الجوى،جلسة أولى في تمام الساعة الـ9.00 صباحا وحتي 10.30صباحا يعقبها استراحة وجلسة مغلقة لتبدأ الجلسة الثالثة في تمام الساعة 3 عصرًا يليها المؤتمر الصحفى ، يذكر أن أعمال الجمعية العامة للاتحاد العربى للنقل الجوى تحت رعاية وزارة الطيران المدنى ومصر للطيران.