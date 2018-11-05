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عميد زراعة القاهرة: 35 طالبة يتنافسن على الانتخابات الطلابية بالكلية

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 02:05 م
عميد زراعة القاهرة: 35 طالبة يتنافسن على الانتخابات الطلابية بالكلية انتخابات اتحاد الطلاب - أرشيفية
وائل ربيعى
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أكد الدكتور عمرو مصطفى، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن عملية الانتخابات الطلابية بالكلية منضبطة للغاية، معلنا أن عدد الطلاب المتقدمين للانتخابات بالكلية بلغ 69 طالبا وطالبة، موضحا أنه من بين هؤلاء الطلاب 35 طالبة ينافسن على هذه الانتخابات بما يفوق الـ 50 %.

وأضاف مصطفى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الكلية تمنع الشعارات الحزبية والسياسية بالانتخابات الطلابية وتؤكد أن الدعاية بهذه الانتخابات تكون شخصية عن خبرات الطالب وخدماتها التى قدمها لزملائه من الطلاب، موضحا أنه سيتم إعلان الكشوف النهائية لهذه الانتخابات يوم الأربعاء المقبل.

 

 

 


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الانتخابات الطلابية

جامعة القاهرة

كلية الزراعة




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