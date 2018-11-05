عرض فيلم تسجيلى بعنوان "التطوع أسلوب حياة " بمنتدى شباب العالم

كتب مدحت وهبة

شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عرض الفيلم التسجيلى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تحت عنوان "التطوع أسلوب حياة" وذلك خلال مشاركة الوزيرة كمتحدث رئيسى بجلسة "العمل التطوعي نحو عالم أكثر مسؤلية" بمنتدى شباب العالم.

يتضمن الفيلم التسجيلى مشاركة الشباب فى العمل التطوعي لمواجهة مشكلة تعاطى المخدرات والعمل على التوعية بمختلف المحافظات والمدارس والندوات والميادين العامة وغيرها من الأماكن المختلفة ،وكذلك الحث على العمل التطوعي ،حيث شارك فى الفيلم شباب من مختلف المحافظات .

واستعرضت الوزيرة مجموعة من تجارب الشباب العاملين في العمل الاجتماعي وأصحاب التجارب الناجحة والمبنية علي العمل التطوعي.