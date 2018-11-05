طارق شوقى: "التعليم مش شهادة على الحيط.. ومش هنعمل امتحانات زى زمان"

كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان - تصوير حسين طلال

شدد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، على أن الوزارة تراهن على الأطفال والشباب، داعيًا أولياء الأمور بضرورة التفاعل والاستجابة للنظام التعليمى الجديد من أجل اللحاق بالدول المتقدمة، متابعا:"يا ريتنا كنا عملنا النظام ده من 10 سنين".

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة لأولياء الأمور خلال إحدى جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسي، قائلا: "التعليم مش شهادة على الحيط وماتضطروش ولادكم لكده، اطلبوا مننا نجهز ولادكم متطلبوش مننا نمر متسألناش على الامتحان والنمر، لازم نِغير من الدول التانية ونكتشف المواهب ونحاول نحتضن الطلاب ونكتشفهم ومش هانديهم امتحانات زى زمان".



















































