ضبط 55 طن قمر الدين فاسد بمصنع غير مرخص بالعبور

كتبت نيفين طه

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية 55 طنا من منتج قمر الدين بمصنع غير مرخص بمدينة العبور، غير صالح للاستهلاك الآدمى، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين، يفيد بضبط المديرة المسئولة عن مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة العبور، لإنتاجها وتصنيعها كمية كبيرة من "قمر الدين" مستخدمة فى ذلك خامات مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها ذات منشأ أجنبى "خلافاً للحقيقة".

تم ضبط كميات قدرها (45,330) طن مستلزمات إنتاج "قمر الدين، لب مشمش – ألوان صناعية، عسل جلوكوز، شربات"، و(10,200) طن "قمر الدين" منتج نهائى تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.