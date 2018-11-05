ضبط 4 أطنان ملح غير صالح للاستهلاك و1452 زجاجة خمور خلال حملة تموينية بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين عن ضبط "أ ص ع" 54 سنة صاحب محل لبيع الخمور كائن بمدينة دمنهور، لحيازته وعرضه للبيع بالمحل ومخزن ملحق به كميات من الكحوليات والخمور والمشروبات الروحية مختلفة الأنواع والأشكال محظور تداولها، ومنها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وضُبط بحوزته 1452 زجاجة.

وضبط "ص م إ" 42 سنة صاحب مستودع بوتاجاز كائن بمدينة المحمودية لاستيلائه والتصرف في حصة المستودع من أسطوانات البوتاجاز المنزلية المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وتبين استيلائه وتصرفه في 80 أسطوانة .

كما تمكنت الحملة من ضبط " محمد ع م ال" 44 سنة صاحب مخزن ملح كائن بمدينة إيتاى البارود لحيازته وتخزين ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمى، وضُبط بحوزته كمية 50 .4 طن ملح سياحات .

وضبط "ص ال م" 42 سنة صاحب محل سوبر ماركت كائن بمدينة المحمودية لتجميعه مقررات تموينية مدعمة، وضُبط بحوزته كمية 64 كيلو سكر تموينى مدعم و 230 قطعة حلوى وبسكويت منتهية الصلاحية.