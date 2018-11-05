video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 10:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 4 أطنان ملح غير صالح للاستهلاك و1452 زجاجة خمور خلال حملة تموينية بالبحيرة

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 10:01 ص
ضبط 4 أطنان ملح غير صالح للاستهلاك و1452 زجاجة خمور خلال حملة تموينية بالبحيرة ملح- أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
إضافة تعليق

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين عن ضبط "أ ص ع" 54 سنة صاحب محل لبيع الخمور كائن بمدينة دمنهور، لحيازته وعرضه للبيع بالمحل ومخزن ملحق به كميات من الكحوليات والخمور والمشروبات الروحية مختلفة الأنواع والأشكال محظور تداولها، ومنها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وضُبط بحوزته  1452 زجاجة.

وضبط  "ص م إ" 42 سنة صاحب مستودع بوتاجاز كائن بمدينة المحمودية لاستيلائه والتصرف في حصة المستودع من أسطوانات البوتاجاز المنزلية المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وتبين استيلائه وتصرفه في 80 أسطوانة .

كما تمكنت الحملة من ضبط " محمد ع م ال" 44 سنة صاحب مخزن ملح كائن بمدينة إيتاى البارود لحيازته وتخزين ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمى، وضُبط بحوزته كمية 50 .4 طن ملح سياحات .

وضبط "ص ال م" 42 سنة صاحب محل سوبر ماركت كائن بمدينة المحمودية لتجميعه مقررات تموينية مدعمة، وضُبط بحوزته كمية 64 كيلو سكر تموينى مدعم و 230  قطعة حلوى وبسكويت منتهية الصلاحية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط صيدلى قتل عمه وأصاب زوجته وابنته فى البحيرة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

حملات تموينية بالبحيرة

مباحث التموين بالبحيرة

امن البحيرة




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة