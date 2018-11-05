ضبط 380 طن أرز لدى 3 من المحتكرين بكفر الشيخ

تمكنت حملة مباحث التموين بكفر الشيخ من ضبط "أشرف. ع. س"، و"حسن. م. م"، و"أحمد. م. ع"، وبحوزتهم 380 طن أرز شعير، خزنوها ومنعوها من التداول بغرض تعطيش الأسواق وبيعها بأسعار مرتفعة.

تأتى الحملة تحت إشراف اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، وبرئاسة المقدم محمد دومة، وبالتعاون مع مباحث مركز الحامول، بقيادة الرائد محمد عبدالعزيز خفاجى، رئيس مباحث الحامول، والمقدم محمد مهدى بالإدارة العامة للتموين، وشعبان داود، مفتش أول بمباحث التموين.

ونقلت الحملة الكميات إلى مضارب بيلا الحكومية وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.